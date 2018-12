L’ennesimo ritardo nella presentazione del maxi emendamento che dovrebbe accogliere le modifiche del governo alla legge di bilancio, dopo la trattativa con l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione, è l’apertura su tutti i giornali di oggi: la nuova manovra economica dovrebbe arrivare in Senato oggi pomeriggio, con il voto di fiducia sul provvedimento fissato per stasera, fra le proteste delle opposizioni. Solo il Corriere della Sera apre sul ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan, dopo l’avvio del ritiro dalla Siria di qualche giorno fa, mentre i giornali sportivi presentano la giornata di campionato prenatalizia che si gioca oggi.