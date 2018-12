Il contenuto della legge di bilancio dopo le modifiche richieste dall’Unione Europea per evitare l’avvio della procedura di infrazione è in apertura su tutti i giornali di oggi, che sottolineano l’assenza dei tempi di discussione parlamentare con il maxi emendamento del governo sul quale verrà richiesta la fiducia che sarà presentato solo oggi pomeriggio al Senato. Molti giornali poi criticano i tagli alle pensioni decisi per finanziare le misure promesse in campagna elettorale, come reddito di cittadinanza e “quota 100”, per le quali non si conoscono ancora i dettagli di attuazione.