L’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra, è stato nuovamente chiuso per la possibile presenza di un drone

Atterraggi e decolli dall’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra, nel Regno Unito, sono stati nuovamente sospesi venerdì sera per la possibile presenza di un drone nelle vicinanze. L’aeroporto – il secondo più grande del paese – era stato gradualmente riaperto venerdì dopo essere rimasto chiuso per lo stesso motivo per quasi tutta la giornata di giovedì, dopo che il giorno precedente due droni erano stati avvistati vicino alle piste di decollo. L’avvistamento dei droni aveva preoccupato le autorità dell’aeroporto, che per precauzione avevano interrotto i voli mentre la polizia (e poi l’esercito) indagavano su quanto successo. Per ora non è stato trovato chi pilotava i droni visti mercoledì, ma venerdì sera sembra che ci sia stato un nuovo avvistamento e l’aeroporto è stato nuovamente chiuso per motivi di sicurezza.