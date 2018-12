La ex presidente dell’Argentina Cristina Kirchner sarà processata per corruzione

Un tribunale argentino ha deciso che la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner sarà processata per corruzione. Secondo le accuse, Kirchner era a capo di un’associazione che avrebbe incassato milioni di dollari in cambio della concessione di una serie di contratti pubblici. Le accuse riguardano gli anni che vanno dal 2005 al 2015, periodo in cui erano presidenti prima Néstor Kirchner, il marito di Cristina Fernández, e poi lei, per due mandati consecutivi. Nell’inchiesta sono coinvolte altre persone, ex funzionari governativi e uomini di affari.

La ex presidente ha sempre negato di aver commesso dei reati e ha parlato di un’inchiesta «spudorata» portata avanti dal governo per colpire le opposizioni. Fernández è attualmente una senatrice, incarico che le garantisce l’immunità dal carcere, ma non dall’accusa.