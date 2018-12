Luigi De Siervo, dirigente di Infront Italy, è il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A

Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. È stato votato oggi durante l’assemblea dei club, con 15 voti a favore su 20, uno in più del quorum necessario. De Siervo – di cui è stata spesso citata in questi anni l’amicizia con l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi – ha lavorato per anni in Rai ed era poi diventato managing director di Infront Italy, la parte italiana di Infront, la potente e controversa società di consulenza che gestisce i diritti televisivi del calcio italiano. Negli ultimi mesi l’incarico di amministratore delegato della Lega di Serie A era stato ricoperto ad interim da Marco Brunelli.