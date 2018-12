Il calciomercato invernale per le squadre di Serie A terminerà il 31 gennaio (e non il 18)

L’assemblea della Lega Serie A di questo pomeriggio ha deciso che la chiusura della sessione invernale del calciomercato sarà prorogata al 31 gennaio. La decisione ne modifica una precedente in base alla quale il calciomercato sarebbe dovuto terminare il 18 gennaio, e dovrà ora essere formalmente approvata anche dalla FIFA, l’organizzazione che regola il calcio mondiale, ma non ci sono dubbi sul fatto che lo farà. La decisione di spostare in avanti la chiusura del calciomercato è stata presa dopo la richiesta di diverse squadre: il 31 gennaio chiude il calciomercato di molti altri campionati e così facendo ci saranno più tempo e più possibilità per acquistare o vendere giocatori.