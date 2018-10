Oggi, lunedì 29 ottobre, le scuole resteranno chiuse per il brutto tempo in molte regioni e città d’Italia: nella maggior parte della Liguria, compresa Genova; nella provincia di Pordenone e nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia; nelle province di Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, e nella città metropolitana di Venezia (dove saranno chiuse anche martedì); a Livorno e in sei comuni nella provincia di Grosseto; e a Roma, dove la sindaca Virginia Raggi ha stabilito la chiusura agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. La Protezione civile ha stabilito per la giornata di oggi l’allerta rossa su sei regioni (Trentino-Alto Adige e parti della Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria e dell’Abruzzo).