Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan

Almeno 17 persone sono morte e 137 sono state ferite nel deragliamento di un treno passeggeri ad alta velocità a Taiwan, nella regione di Yilan, che si trova nel nord-est dell’isola. Il treno, su cui si trovavano 336 persone, era partito da Taipei ed era diretto nella città di Taitung, nel sud-est del paese. L’incidente è avvenuto vicino alla stazione di Xinma, a circa 70 chilometri da Taipei; a Taiwan erano le 16.50 e in Italia le 10.50. Tutte le otto carrozze sono uscite dai binari. Per ora non si conoscono le cause dell’incidente, ma è stata aperta un’indagine. Secondo la principale agenzia di stampa di Taiwan i soccorsi attorno al treno sono ancora in corso perché ci sono persone intrappolate tra i rottami.