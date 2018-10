Almeno 15 persone sono morte in un attentato suicida a un seggio elettorale di Kabul, in Afghanistan

Almeno 15 persone sono morte in un attentato suicida a un seggio elettorale nel nord di Kabul, in Afghanistan. Dieci dei morti sono civili, cinque sono poliziotti; almeno altre 25 persone sono state ferite. Oggi in Afghanistan si è votato per le elezioni parlamentari che avrebbero dovuto tenersi nel 2015, e c’era molta preoccupazione per i possibili attacchi terroristici. I talebani, che ritengono le elezioni illegittime e imposte da altri paesi, avevano infatti già compiuto molti attentati nell’ultimo anno e avevano minacciato di farne altri nella giornata del voto. All’ora dell’attacco di Kabul i seggi avrebbero già dovuto essere già chiusi, ma in molti casi l’orario di chiusura è stato posticipato perché molte persone non erano ancora riuscite a votare. In generale in tutto il paese ci sono stati dei ritardi con le procedure di voto a causa di vari problemi organizzativi e in alcuni seggi rimasti chiusi oggi si dovrebbe votare domani. L’attacco di Kabul non è stato l’unico della giornata, ma il più serio. Per ora non ci sono state rivendicazioni.