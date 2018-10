Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex vice primo ministro britannico

Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex capo del Partito Liberaldemocratico britannico e vice primo ministro del Regno Unito tra il 2010 e il 2015, come responsabile dei sui affari globali e capo della comunicazione. Il Financial Times, che per primo ha dato la notizia, ha detto che Clegg si trasferirà a gennaio nella Silicon Valley e prenderà il posto di Elliot Schrage, che lascerà Facebook dopo dieci anni. L’assunzione di Clegg – che alle elezioni del 2010 portò i Liberaldemocratici a un ottimo risultato elettorale e al governo, prima che arrivasse una grande crisi politica interna – arriva mentre Facebook si trova ad affrontare un crescente numero di problemi relativi alla protezione dei dati e la minaccia di una maggiore regolamentazione da parte dei governi.