Celebripost

Molte delle foto di questa settimana arrivano dal festival del cinema che è in corso a Londra, dove i fotografi hanno scattato fotografie da red carpet e ritratti in bianco e nero a Emma Stone, Nicole Kidman, Dakota Johnson e Tilda Swinton. Poi c’erano da fotografare il baciamano di Giuseppe Conte a Angela Merkel, i coniugi Kardashian-West in visita al presidente dell’Uganda e due modi diversi di stare insieme sotto l’ombrello. Questa strana cosa verde invece è una statua della Madonna che il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha regalato al Papa.