Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano ancora della proposta del ministro dell’Interno Salvini di schedare i rom presenti in Italia, diventata “non una priorità” ieri sera dopo le proteste di molti partiti compresi gli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. La Stampa apre invece sul Documento di Economia e Finanza per il quale il ministro dell’Economia Tria sembra voler ripensare alle proposte contenute nel contratto di governo per la mancanza della copertura finanziaria, il Corriere della Sera, Avvenire e il Messaggero titolano sulla gestione dei migranti nell’Unione Europea, e l’Osservatore Romano commenta le politiche dell’amministrazione Trump che prevedono la separazione dei figli degli immigrati irregolari dai loro genitori.