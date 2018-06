Ford e Volkswagen stanno discutendo un’alleanza per produrre insieme veicoli commerciali

Ford e Volkswagen hanno annunciato che stanno lavorando a un’alleanza per produrre insieme veicoli commerciali. Si tratterebbe, si legge nel comunicato, di “un’alleanza strategica per rafforzare la competitività di entrambe le compagnie e soddisfare meglio i bisogni dei clienti in tutto il mondo”. L’accordo prevede che le due case automobilistiche collaborino in futuro a vari progetti, oltre alla produzione di autovetture, ma non ci sarà nessuno scambio azionario tra le società. Per ora il progetto è ancora a una fase preliminare e potrebbe anche finire in nulla.