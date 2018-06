Norman Pearlstine è il nuovo direttore del Los Angeles Times: la nomina è stata annunciata lunedì 18 giugno dal nuovo proprietario del giornale, il medico e imprenditore Patrick Soon-Shiong. Pearlstine, che ha 75 anni, è uno dei nomi più famosi del giornalismo statunitense: ha diretto Forbes, il Wall Street Journal, Time Inc. – la società che tra le altre cose pubblicava Time, Sports Illustrated ed Entertainment Weekly –, ed è stato responsabile editoriale di Bloomberg. Inizialmente Pearlstine era stato assunto come consulente da Soon-Shiong per aiutarlo a trovare il nuovo direttore per il Los Angeles Times, il cui acquisto da parte di Soon-Shiong per 500 milioni di dollari è stato completato lunedì. Poi Soon-Shiong ha deciso di offrire a lui il lavoro.