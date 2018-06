Per quasi tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è la proposta fatta ieri dal ministro dell’Interno Salvini di un censimento dei rom presenti in Italia per espellere gli irregolari, proposta che ha provocato la reazione contraria di tutti i partiti compreso il Movimento 5 Stelle, alleato di governo. Libero e la Verità titolano invece sull’incontro di ieri fra il presidente del Consiglio Conte e il cancelliere tedesco Merkel, mentre Avvenire si occupa della politica di Trump sugli ingressi negli Stati Uniti di immigrati che prevede la separazione dei figli dai genitori.