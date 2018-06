Jay-Z sarà il nuovo direttore della sezione di Puma sul basket

Il rapper Jay-Z, noto anche per essere marito della pop-star Beyoncé, sarà il nuovo direttore creativo della sezione di Puma dedicata al basket. La decisione fa parte della volontà di Puma di tornare rilevante nel mondo del basket, come indicano anche i contratti pubblicitari appena conclusi con tre futuri giocatori dell’NBA (il torneo di basket più importante al mondo), Deandre Ayton, Marvin Bagley III e Zhaire Smith. Sono i primi dopo 20 anni: l’ultimo era stato con Vince Carter dei Sacramento Kings nel 1998, doveva durare dieci anni ma si concluse dopo due stagioni. I nuovi contratti scadranno a ottobre.

ESPN scrive che Jay-Z si occuperà soprattutto della gestione delle campagne pubblicitarie di Puma basketball, sarà interpellato sui nuovi prodotti e aiuterà a scegliere i nuovi giocatori NBA e le celebrità che potrebbero rappresentare al meglio l’azienda. Nell’ultimo anno anche Jay-Z ha avuto un contratto pubblicitario con Puma, di cui ha indossato scarpe e vestiti nel tour in cui promuoveva il suo disco 4:44. L’azienda ha appena stretto un accordo pubblicitario a vita con Walt “Clyde” Frazier, celebre ex giocatore dell’NBA, nei New York Knicks dal 1967 al 1977. Questa settimana presenterà anche la sua nuova sneaker per l’NBA che, scrive sempre ESPN, sarà probabilmente una versione aggiornata della “Clyde sneaker” uscita nel 1973.