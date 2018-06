Cinque persone sono state ferite da una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate, a Londra

Cinque persone sono rimaste ferite in una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate, a Londra: due sono state ricoverate in ospedale, e altre tre sono state soccorse sul posto. La British Transport Police dice che non ritiene si tratti di un attentato terroristico. L’esplosione è avvenuta intorno alle 20 (ora italiana), e la polizia ha detto di essere intervenuta inizialmente per un pacco sospetto: non è chiaro però se a provocare l’esplosione sia stato effettivamente un qualche tipo di dispositivo abbandonato. La stazione di Southgate è nella periferia nord della città, a diversi chilometri dal centro.