Cosa c’è stasera in TV

Repliche, repliche dappertutto! Per fortuna che c’è Rete 4 che ci regala l’imperdibile seconda puntata della docu-fiction sulla vita di Al Bano. Poi ci sarebbe anche la prima partita del Brasile ai Mondiali, se proprio non vi piace Al Bano. Se volete vedere un film, su Italia 1 c’è Ti presento i miei: una commedia del 2000 che è già un piccolo classico. Oppure su TV8 c’è uno di quei film del genere “stiamo-tutti-per-morire”.

Rai Uno

21.25 – I bastardi di Pizzofalcone: replica della seconda puntata della serie tv, andata in onda lo scorso anno, su un gruppo di poliziotti di Napoli con vite difficili alle spalle e che per un caso si ritrovano tutti nel commissariato di Pizzofalcone, diventando una squadra formidabile.

Rai Due

21.05 – Scomparsa nel nulla: un’ex hacker diventata specialista di sicurezza informatica va a Belgrado per un convegno. Mentre è lì, però, sua figlia e un suo amico vengono rapiti da alcuni criminali serbi.

Rai Tre

20.30 – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata: nuovo programma della prima serata di Rai 3, condotto da Camila Raznovich. Il tema della prima puntata sarà “il ritorno” e tra gli ospiti che racconteranno le loro storie ci saranno Erri De Luca, Mario Tozzi, Serena Dandini, Stefano Mancuso, Marco Omizzolo, Mario Cucinella, Andrea Paco Mariani, Francesco Furiassi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Parigi Anne Hidalgo.

Rete 4

21.15 – Madre mia: seconda e ultima puntata della docu-fiction dedicata alla vita di Al Bano, in cui si ripercorre la carriera del cantante a partire dal racconto che ne fa la madre, e con l’intervento di vari ospiti famosi.

Canale 5

20.00 – Mondiali 2018 – Brasile-Svizzera: è l’ultima partita dei Mondiali di oggi e si giocherà alla Rostov Arena di Rostov. È possibile seguirla anche su Canale 5 HD e su Mediaset Extra con il commento della Gialappa’s Band.

Italia Uno

21.20 – Ti presento i miei: commedia con Robert De Niro, Ben Stiller e Teri Polo, diretta da Jay Roach. Ha avuto anche due sequel: Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri.

La 7

20.35 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento politico condotto da Massimo Giletti. Stasera con Fabrizio Corona.

TV8

21.25 – 2012: film apocalittico del 2009 di Roland Emmerich, con John Cusack e Amanda Peet; parla, ovviamente, dell’apocalisse. Tra le altre cose si vedono: la cupola di San Pietro rotolare sul Vaticano, il parco di Yellowstone che esplode, Los Angeles che collassa su se stessa e sprofonda nell’oceano. Se vi è piaciuto e pensate di riguardarlo stasera non c’è niente di male: ci sono delle ragioni precise per cui siamo attratti da film di questo tipo.

Iris

21.00 – Com’è dura l’avventura: film comico italiano uscito nel 1987, con Lino Banfi, Paolo Villaggio e Gastone Moschin.

Rai 4

21.15– The Fall: è una serie ambientata in Irlanda del Nord e racconta le indagini su Paul Spector, un serial killer locale. Il capo delle indagini è la sovrintendente Stella Gibson (cioè Gillian Anderson, cioè Scully di X-Files). Stasera vanno in onda il quarto e quinto episodio della seconda stagione.

