Almeno 31 persone sono state uccise in un attentato nel nord della Nigeria

Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Damboa, nel nord della Nigeria. Secondo le prime informazioni ci sono state due diverse esplosioni nella sera del 16 giugno, mentre le persone stavano tornando dall’Eid al-Fitr (ovvero Eid, che in arabo significa “festa” e Fitr, “fine del digiuno”): una delle feste più importanti della religione islamica che segna la fine del Ramadan – il mese sacro dedicato alla preghiera e al digiuno – e dà anche inizio a Shawwal, il decimo mese del calendario lunare islamico. In seguito alle esplosioni sono stati anche lanciati dei razzi verso le persone che erano arrivate sul luogo.

#UPDATE Suspected Boko Haram jihadists have killed at least 31 people in a twin suicide bomb attack on a town in northeast Nigeria, a local official and militia leader say https://t.co/PQzCqcplXn pic.twitter.com/kP1QLXujvm

