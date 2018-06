I giornali di oggi continuano a parlare della nave Aquarius, che oggi arriva in Spagna, e di Luca Lanzalone, l’avvocato e manager arrestato per l’inchiesta sullo stadio della Roma, che da almeno tre anni era uno dei più importanti consiglieri del M5S. I giornali sportivi si occupano soprattutto di Mondiali e in particolare dell’Argentina di Leo Messi, che ieri ha sbagliato un rigore.