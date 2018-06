Il pilota spagnolo Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans: ha guidato una Toyota in squadra con Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi. La 24 Ore di Le Mans è una delle più note corse automobilistiche al mondo: se un pilota la vince e riesce a vincere anche il Gran Premio di Formula 1 di Monaco e la 500 Miglia di Indianapolis, ottiene il riconoscimento noto come Tripla Corona dell’automobilismo. Alonso nella sua carriera ha già vinto il Gran Premio di Monaco e lo scorso anno provò a vincere la 500 Miglia di Indianapolis, che però non terminò a causa di un guasto della sua auto. Alonso nel frattempo continua a correre regolarmente nel campionato di Formula 1, in cui al momento è settimo nella classifica piloti.