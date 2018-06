Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv torna in replica la decima stagione di Don Matteo, inizia in prima visione la seconda stagione di MacGyver e prosegue su Rai 4 la prima stagione di The Americans: se non l’avete mai vista e cercate una serie solida, attuale e ben fatta, l’avete trovata.

Poi c’è una certa quantità di film tra il poco e il moderatamente interessante (tra cui J. Edgar con Leonardo Di Caprio, Allegiant – il terzo film della saga di Divergent – e Il giro del mondo in 80 giorni con Jackie Chan); poi un classico intramontabile: Mediterraneo.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo 10: Primo e secondo episodio (La colpa e Colpi proibiti) della decima stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill. Entrambi gli episodi sono in replica.

#DonMatteo torna il giovedì in prima serata con le repliche della decima stagione! 🎉

🗓️ Da stasera

⏰ Alle 21.25

🚩 Su @RaiUno

Siete pronti ⁉️ pic.twitter.com/w7ONtWE6wy — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) June 14, 2018

Rai Due

21.20 – MacGyver 2: i primi due episodi della seconda stagione del reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi. Entrambi gli episodi sono in prima visione.

Rai Tre

21.15 – Il segreto dei suoi occhi: è un thriller americano del 2016 con Nicole Kidman e Julia Roberts, ed è il remake (peggiore) del film argentino del 2009 che ha vinto l’Oscar al Miglior film straniero nel 2010. L’originale lo trovate su Netflix. Un ex criminologo mentre scrive un romanzo fa un’importante scoperta.

Rete 4

21.30 – Le viol – Cronaca di uno stupro: film tv franco-belga del 2017 che racconta la battaglia legale di due donne aggredite e violentate nel 1974 a Marsiglia contro i tre assalitori.

Questa sera @QuartoGrado presenta su #Rete4 "Le viol – Cronaca di uno stupro". Vi aspettiamo alle 21.30! pic.twitter.com/AMvKHbdJ7U — Rete 4 (@rete4) June 14, 2018

Canale 5

21.25 – Vuoi scommettere?: quinta puntata del programma condotto da Michelle Hunziker e con la figlia Aurora Ramazzotti. Sette concorrenti dovranno affrontare delle sfide e sette personaggi famosi a loro abbinati scommetteranno sulla riuscita della prova.

Domani sera nella nuova puntata di @VScommettere vi attendono tante risate, magnifici ospiti, scommesse spettacolari ma anche tante emozioni… ❤️

Non mancate! pic.twitter.com/ojxlJNwVYf — Michelle Hunziker (@m_hunziker) June 13, 2018

Italia Uno

21.25 – Allegiant: il terzo film della saga di Divergent. I tre film (Divergent, Insurgent e Allegiant) sono tratti dalla trilogia di romanzi scritti da Veronica Roth tra il 2011 e il 2013, e raccontano la lotta di una ragazzina adolescente in un futuro distopico per sconfiggere una tirannia. Se vi state appassionando potete continuare qui.

La 7

21.10 – The women: commedia americana del 2008 con Meg Ryan, Annette Bening ed Eva Mendes. Una donna che lavora come dirigente nella moda scopre chiacchierando con la sua estetista che suo marito la tradisce con la commessa di una profumeria. In più la sua migliore amica ha rivelato molte cose della sua vita privata a una rivista di gossip.

TV8

21.30 – Mediterraneo: grande film italiano (vinse l’Oscar) che parla di un gruppo di soldati italiani incaricato di presidiare un’isola greca durante la Seconda guerra mondiale. Ricordate almeno due scambi di battute: il primo inizia con «C’è stato l’8 settembre!». Il secondo è questo:

Nove

21.25 – The adventurers: film d’azione prodotto a Hong Kong nel 2017. I tre migliori ladri del mondo si sfidano a una caccia al tesoro: si vince la refurtiva del “colpo del secolo”.

Rai 4

21.00 – The Americans: terzo e quarto episodio dell’apprezzata serie, ispirata a una vera storia della Guerra fredda, di cui è da poco finita la sesta e ultima stagione.

Rai Movie

21.10 – Il giro del mondo in 80 giorni: film del 2004 con Jackie Chan, Steve Coogan e Cécile de France, l’ultimo tratto dal romanzo omonimo di Jules Verne del 1873. Lo scienziato Phileas Fogg scommette contro i membri dell’Accademia di Londra di poter fare il giro del mondo in 80 giorni. Lo accompagna il maggiordomo Passepartout.

Iris

21.00 – J. Edgar: film biografico del 2011 con Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts. Racconta la vita, la carriera e i segreti di J. Edgar Hoover, a capo dell’FBI per 50 anni.

Sky Cinema Family

21.00 – Fallen

Sky Cinema Max

21.00 – Awake

Sky Cinema Classics

21.00 – Chinatown