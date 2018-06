Il cantautore Claudio Baglioni sarà il direttore artistico anche del prossimo Festival di Sanremo. Baglioni è già stato direttore e co-conduttore dell’edizione di quest’anno. Mario Orfeo, direttore generale della Rai, ha detto: «Da febbraio a oggi c’è stato un vero e proprio corteggiamento e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica e di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival». Per ora non ci sono altre informazioni su ospiti, cantanti e conduttori del prossimo Festival, che sarà la 69esima edizione.