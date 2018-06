Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna

La dirigenza del Bologna ha annunciato l’ingaggio di Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e dalla Nazionale italiana, come suo nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e verrà presentato domani mattina allo stadio Dall’Ara di Bologna. Inzaghi sostituirà quindi Roberto Donadoni a partire dalla prossima stagione e ritornerà ad allenare in Serie A tre anni dopo l’esperienza al Milan. Nelle ultime due stagioni Inzaghi ha allenato con successo il Venezia, che ha portato dalla Serie C alla Serie B. Ha lasciato la squadra al termine dei playoff di Serie B, dove è stato eliminato in semifinale dal Palermo dopo aver eliminato il Perugia al primo turno.