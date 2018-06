Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana

Entro la giornata di martedì dovrebbe arrivare al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: a bordo ci sono 937 migranti recuperati nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Non ci sono informazioni precise sulle persone a bordo della Diciotti, ma si sa che sono state recuperate in diverse operazioni di salvataggio in mare da altre navi di passaggio e che sono poi state raccolte dalla Diciotti, che ora è in navigazione verso l’Italia.

A differenza della Aquarius, la nave della ong SOS Mediterranée a cui il governo italiano ha negato il permesso di approdare in Italia, la Diciotti potrà sbarcare i suoi passeggeri come avviene normalmente in questi casi. Domenica mattina, il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva parlato di “porti chiusi” per i migranti, dicendo che l’Italia non si sarebbe più fatta carico da sola dell’accoglienza dei migranti recuperati nel Mediterraneo. Ieri ha invece detto che «lo Stato fa lo Stato. A me interessa che non ci siano associazioni di dubbia provenienza che prendano l’Italia per un campo profughi» e ha poi aggiunto che anche ad altre ong che operano nel Mediterraneo sarà vietato l’arrivo in porti italiani.