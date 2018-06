Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’accoglienza dei migranti, con la vicenda della nave Aquarius della ong SOS Mediterranée con a bordo oltre 600 persone alla quale il ministro Salvini ha negato la possibilità di approdare in un porto italiano, chiedendo che sia invece accolta da Malta. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine è il voto di ieri per le elezioni amministrative in diversi comuni, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria della Ferrari di Vettel nel Gran Premio del Canada di Formula 1.