La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto

La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. La Corte ha stabilito che i dispositivi utilizzati dalla società Autostrade per l’Italia sono in realtà frutto di un plagio di un brevetto della società fiorentina Craft, che aveva intentato causa nel 2006. La Corte ha stabilito che la società dovrà pagare 500 euro di penale per ogni giorno di ritardo.

Il sistema tutor funziona tramite due postazioni. La prima registra il momento esatto del passaggio del veicolo e la sua targa. La seconda rileva il momento in cui lo stesso veicolo la attraversa e calcola la velocità media che ha impiegato a compiere il percorso tra le due postazioni. Se la velocità è superiore al limite, viene emessa una contravvenzione.

Repubblica Firenze, che ha potuto vedere la sentenza depositata, ha scritto: «La Corte d’appello non ha riconosciuto il diritto della Craft al risarcimento ma la piccola azienda toscana potrà chiedere ad Autostrade di comprare il brevetto». Autostrade per l’Italia non ha ancora commentato la sentenza e al momento non è ancora chiaro se i tutor saranno rimossi, se saranno momentaneamente disattivati o se saranno mantenuti in funzione in attesa dell’acquisto del brevetto depositato dalla Craft.