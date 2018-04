La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius

La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di appello di Oscar Pistorius, che aveva presentato domanda per la revisione della condanna a 13 anni di carcere per l’uccisione della compagna Reeva Steenkamp nel 2013. Pistorius aveva chiesto che fosse rivisto il periodo di detenzione, aumentato a 13 anni lo scorso novembre. La decisione della Corte Suprema mette fine a un lungo caso giudiziario legato alla morte di Steenkamp, uccisa nel giorno di San Valentino del 2013 da alcuni colpi di pistola sparati da Pistorius, che in seguito si sarebbe difeso dicendo di avere temuto che fosse entrato un ladro in casa. Pistorius ha 31 anni ed è un ex campione paralimpico, nel 2012 partecipò anche alle Olimpiadi di Londra, il primo atleta privo degli arti inferiori a partecipare con le protesi.