Il congiuntivo è per molti il modo verbale più complicato da usare. Non è sempre chiaro quale sia la circostanza più adatta per utilizzarlo (questa lo era, per esempio), soprattutto nei periodi molto articolati. Mentre c’è chi dice che ci si debba dare (e due) una calmata, un ripasso sul congiuntivo non guasta.

(In collaborazione con Zanichelli)