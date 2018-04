Il sito BufaleUnTantoAlChilo è tornato online dopo 4 giorni di sequestro preventivo

Dopo 4 giorni, il sito Butac.it (BufaleUnTantoAlChilo) è stato dissequestrato ed è nuovamente online. Nella mattina di venerdì 6 aprile era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna, in seguito a una querela per diffamazione per un articolo pubblicato due anni e mezzo fa, nel quale erano segnalate dichiarazioni di un oncologo che promuoveva la “medicina olistica”, pratica senza fondamento scientifico. Il sequestro dell’intero sito, e non del solo articolo, aveva portato a numerose critiche sui social network per una decisione ritenuta sproporzionata. Ora è il solo articolo a essere sotto sequestro preventivo.

BufaleUnTantoAlChilo si occupa di segnalare e spiegare le notizie false che circolano spesso online. In questi anni ha ottenuto un buon seguito, soprattutto attraverso i social network, e in alcuni casi ha anche collaborato con la Polizia Postale con la segnalazione di tentativi di truffe online.