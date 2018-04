Uber ha comprato l’azienda di bike-sharing Jump Bikes

Uber ha fatto sapere di avere comprato l’azienda americana di bike-sharing Jump Bikes, attiva a San Francisco e Washington. La cifra dell’accordo non è stata diffusa, ma una fonte del Financial Times ha detto che Uber ha pagato circa 100 milioni di dollari. Jump Bikes è nata nel 2017 e in vista del 2018 aveva promesso un’espansione del servizio in altre città. Già a febbraio aveva attivato un accordo grazie al quale le proprie biciclette possono essere noleggiate con l’app di Uber.