Lufthansa ha cancellato 800 voli per la giornata di domani a causa di uno sciopero

La compagnia aerea Lufthansa ha dovuto cancellare 800 voli in programma per il 10 aprile, a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Verdi. Lo sciopero riguarderà il personale di terra e i vigili del fuoco degli aeroporti di Francoforte, Monaco e Brema, e durerà dalle 5 di mattina alle 18. I voli cancellati in seguito allo sciopero saranno la metà di quelli totali previsti per domani, e di questi 58 riguarderanno tratte a lungo raggio. Sul sito di Lufthansa è possibile controllare se il proprio volo è tra quelli cancellati e, in questo caso, prenotare un nuovo volo per un’altra data senza dover pagare nulla, o convertire il proprio biglietto con uno del treno.