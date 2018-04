Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata confermata, ma sembra che il pullman sia precipitato in un burrone mentre stava tornando verso la scuola.