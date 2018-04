Attraverso lo specchio

Il mondo delle favole è pieno di specchi che capovolgono la realtà o che trasportano in mondi immaginari, che esaudiscono desideri e rimandano riflessi incoraggianti; nel mondo reale sono crudeli nel lasciarci scovare le imperfezioni dei nostri corpi e generosi nel mostrarci chi siamo, nell’avvicinarci alla comprensione che gli altri da fuori hanno di noi. È raro che qualcuno di noi non si specchi almeno una volta al giorno, in cerca dell’approvazione o della stanchezza del proprio sguardo, e se provaste per giorni a non farlo finireste forse per sentirvi smarriti; o forse vi riscoprireste, con un po’ di sorpresa. È piacevole cercare il proprio doppio, ma è anche piacevole sorprendere il mondo degli altri in uno specchio: un riflesso di amiche a chiacchierare in un bar, un ragazzo che cammina per strada da una specchiera abbandonata, cocci in frantumi e frantumi di un soldato in divisa, la vita di città nell’abbaglio di uno specchietto retrovisore, tutte immagini che ritroverete in questa raccolta.