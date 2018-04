Celebripost

Tra Pasqua e Pasquetta c’è chi ha approfittato di qualche giorno di vacanza, come il presidente francese Emmanuel Macron, fotografato in felpa e calzoncini, e chi è andato a messa, come i reali spagnoli, di cui si parla da giorni perché sembra ci sia una certa tensione in famiglia. Un po’ di scene felici vengono invece dalla tradizionale Pasquetta alla Casa Bianca, con i coniugi Trump che prendono molto sul serio il compito di soffiare nei fischietti.

A Roma c’erano da fotografare i politici alle prese con le consultazioni (in questa raccolta non c’è, ma questa faccia di Berlusconi è notevole). A Milano invece c’era Rihanna. Saluti da Mark Ruffalo, alla settimana prossima.