“Overcooked” rende divertente anche lavare i piatti

Nella nuova puntata di Joypad si parla di Overcooked, un famoso multiplayer da divano che è anche “uno dei videogiochi più belli in assoluto degli ultimi cinque anni”, secondo Matteo Bordone. Il gioco consiste nel dover gestire la cucina di un ristorante in modo da soddisfare tutte le richieste dei clienti. “Overcooked” è un gioco cooperativo, ovvero i partecipanti devono collaborare tra di loro per riuscire a completare i vari livelli. La cosa più difficile rimarrà comunque tenere a bada l’amico che puntualmente non avrà più voglia di lavare i piatti.