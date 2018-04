Quasi tutti i giornali di oggi aprono sulle consultazioni del presidente della Repubblica Mattarella con le delegazioni dei partiti per la formazione del nuovo governo che iniziano oggi al Quirinale, e sulla proposta del leader del Movimento 5 Stelle Di Maio di allearsi con il Partito Democratico o con la Lega, escludendo però Forza Italia dalla maggioranza. La Stampa intervista in apertura l’amministratore delegato di TIM Genish, che esprime le sue perplessità sull’accordo fra Sky e Mediaset, il Manifesto titola sugli scioperi in Francia contro la riforma delle ferrovie, mentre i giornali sportivi celebrano la rovesciata con cui Cristiano Ronaldo ha segnato il secondo gol dei tre fatti dal Real Madrid contro la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League.