È morto il giornalista e divulgatore televisivo Arrigo Petacco, aveva 88 anni

È morto ieri il giornalista Arrigo Petacco, noto soprattutto per il suo lavoro di divulgatore televisivo. Aveva 88 anni. Petacco iniziò la sua carriera al quotidiano genovese Il Lavoro come cronista di nera. Passò quasi subito alla RAI, dove fra gli anni Sessanta e Settanta curò una serie di documentari storici specializzandosi nelle due Guerre mondiali. Fra il 1986 e il 1987 fu il direttore della Nazione, lo storico quotidiano di Firenze. Il suo ultimo libro – 24 ottobre-12 novembre 1917: storia della più grande disfatta dell’esercito italiano – è uscito l’anno scorso per Mondadori.