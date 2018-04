Due treni della metropolitana si sono scontrati a Duisburg, città del nord ovest della Germania. I giornali tedeschi parlano di almeno 20 feriti: secondo i vigili del fuoco non ci sono feriti gravi, secondo la polizia due persone sono in condizioni critiche. Lo scontro, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto alla stazione “Auf del Damm”. La compagnia di trasporto pubblico di Duisburg ha scritto su Facebook che non si è trattato di uno scontro frontale tra treni.