Molti aerei in Europa potrebbero essere in ritardo per un problema al sistema di gestione del traffico aereo

L’Eurocontrol, l’ente europeo per la sicurezza del traffico aereo, ha detto che circa la metà dei 29.500 aerei in viaggio oggi nella rete europea potrebbe essere in ritardo a causa di un problema nel funzionamento del sistema di pianificazione del traffico aereo e di gestione dei flussi dei voli.

L’Eurocontrol ha spiegato che sono stati persi tutti i piani di volo archiviati prima delle 11.26 di stamattina, che devono quindi essere rifatti: il piano di volo è un documento che contiene le informazioni sul volo, compilato dal pilota e consegnato agli enti di controllo. L’Eurocontrol ha detto che il problema è stato identificato, che è stato attivato un “piano di emergenza” e che tutto comunque dovrebbe essere risolto entro stasera, precisando che l’incidente non ha causato conseguenze sulla sicurezza dei voli.

The issue with the ETFMS has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening. Aircraft operators are requested to refile any flight plans for flights not yet operated and that were originally filed before 10.26UTC

