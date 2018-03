Cosa c’è stasera in TV

Stasera, se avete in programma di restare in casa a guardare la TV, ci sono alcuni film che potete guardare in alternativa ai programmi del sabato di questo periodo – C’è posta per te, Ballando con le stelle e Ulisse – tra cui il film d’animazione Rio 2 e Blade Runner, quello del 1982. C’è anche una commedia con Bud Spencer che i bambini degli anni Ottanta avranno visto già molte volte.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle: quarta puntata della tredicesima edizione del talent show di Rai Uno, in cui personaggi dello spettacolo o dello sport devono imparare a ballare al fianco di ballerini e ballerine professioniste.

Rai Due

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles: spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

21.50 – N.C.I.S. – New Orleans: Tutto come sopra, ma a New Orleans.

Rai Tre

21.25 – Ulisse: programma di approfondimento storico condotto da Alberto Angela. La puntata di stasera si chiama Splendori dell’Andalusia.

Rete 4

21.15 – Delitti inquietanti: oggi è sabato, quindi su Rete 4 c’è uno dei soliti-film-con-Steven-Seagal. L’attrattiva principale è scoprire se il film della settimana è più brutto del precedente; questo ha ricevuto 5,3/10 su IMDb, meglio di quello della settimana scorsa.

Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Nella puntata di stasera ci sono due chef come ospiti.

Solo ospiti in splendida forma per l'ultima puntata dell'edizione! 😉 Vi aspettiamo domani sera alle 21.10 su Canale 5. #CePostaPerTe @craccocarlo @Antoninochef pic.twitter.com/XcilLQCzHT — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 30, 2018

Italia Uno

21.05 – Rio 2 – Missione Amazzonia: film d’animazione del 2014, sequel di Rio (2011), i cui protagonisti sono una famiglia di are di Spix, un tipo di uccelli in via d’estinzione. In questo film si occupano di lotta alla deforestazione in Amazzonia.

La7

21.10 – L’Ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

Alle 21:30 due episodi della serie 'L'Ispettore Barnaby': 'Non nel mio giardino' e 'Un week end rilassante'. Potete rivedere gli episodi su https://t.co/mXF3HbUnmJ #La7 pic.twitter.com/I7kBtmVNn7 — La7 (@La7tv) March 31, 2018

TV8

21.15 – Superfantagenio: film per ragazzi del 1986 con Bud Spencer nel ruolo di un genio della lampada che di notte si trasforma in un uomo normale. È ambientato a Miami.

Rai 4

21.06 – The Captive – Scomparsa: film del 2014 con Ryan Reynolds e Rosario Dawson, tra gli altri. Racconta la storia di un uomo che a otto anni dalla scomparsa della figlia, rapita mentre era con lui, viene accusato di essere coinvolto nel rapimento quando nuovi indizi suggeriscono che la bambina sia ancora viva.

Rai Movie

21.10 –L’ultimo lupo: film del 2015 ambientato in Cina nel 1967, durante la Rivoluzione Culturale. Il protagonista è un giovane studente che viene mandato a insegnare a leggere e a scrivere ai bambini in Mongolia; la storia ruota attorno a un lupo che lui decide di allevare in segreto.

Iris

21.00 – Blade Runner: quello del 1982, che se non lo avete mai visto dovreste recuperare.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – Robin Hood

Sky Cinema Max Collection

21.00 – Ghost Rider

Sky Cinema Classics

21.00 – Ieri, oggi, domani