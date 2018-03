Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sugli scontri di ieri durante la manifestazione di protesta palestinese contro Israele al confine con la Striscia di Gaza, dove i militari israeliani hanno sparato uccidendo oltre 15 persone. Altri si occupano della situazione politica italiana, ma dal confronto fra i vari titoli si capisce quanto la situazione sia confusa: si parla di ipotesi di governo fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, fra 5 Stelle e Lega o fra 5 Stelle e centrodestra, di conferma della candidatura di Di Maio a presidente del Consiglio o del suo ritiro in favore di un premier “istituzionale”. Il Messaggero e il Mattino titolano invece sull’accordo fra Mediaset e Sky per condividere i propri contenuti sulle rispettive piattaforme, il Giornale riprende la propaganda contro gli immigrati, mentre i giornali sportivi presentano la giornata di campionato di oggi, dopo la pausa per le partite delle nazionali.