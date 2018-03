Cos’è successo nel centro migranti a Bardonecchia

Venerdì sera cinque agenti della Polizia doganale francese hanno fatto irruzione nell’ambulatorio di un centro per migranti di Bardonecchia, in provincia di Torino, obbligando un migrante che sospettavano essere uno spacciatore a produrre un campione di urina. Secondo l’ong Rainbow for Africa, che gestisce il centro, gli agenti erano armati e hanno intimidito un medico, i mediatori e gli avvocati nel centro. Il comportamento della polizia francese è stato subito criticato da diversi politici italiani, che hanno protestato contro lo sconfinamento della polizia francese. Il ministero degli Esteri ha detto di aver chiesto «spiegazioni al governo francese e all’Ambasciata di Francia in Italia», e di aspettare «risposte chiare prima di intraprendere qualsiasi eventuale azione».

Agenti di Confine francesi sono entrati armati nell’ambulatorio gestito a Bardonecchia, costringendo un migrante a un test delle urine e intimidendo un nostro medico e i mediatori e gli avvocati @asgi_it. Le nostre associazioni condannano l’accaduto #MissioneFreedomMountain — R@inbow for Africa (@Rainbow4Africa) March 30, 2018

Da mesi Bardonecchia e la val Susa sono interessate da un flusso di migranti che provano a raggiungere la Francia, dopo che è diventato sempre più difficile e pericoloso farlo passando per Ventimiglia, in Liguria. Le autorità francesi hanno però adottato misure molto rigide per impedire ai migranti di passare. A inizio febbraio, una donna nigeriana malata di linfoma e incinta era stata intercettata insieme al marito al confine, e riportata a Bardonecchia. Lì era stata soccorsa proprio dai volontari di Rainbow for Africa, che l’avevano portata in ospedale a Torino. Circa un mese dopo, la donna è morta durante il parto.

Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, ha commentato l’irruzione della polizia francese dicendo: «Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro. Non si permettano mai più. Quella è una stanza gestita dal Comune con dei mediatori: i volontari di Raimbow4Africa, come altre realtà, collaborano con il progetto. L’accesso alla sala è possibile solo agli operatori autorizzati. È uno spazio calmo, neutro, dove si incontrano i migranti, si parla con loro, si spiegano i rischi del viaggio che hanno deciso di intraprendere e si cerca di convincerli a rimanere in Italia, dove possono trovare accoglienza».

Paolo Narcisi, medico e presidente di Rainbow for Africa, ha detto che giudica il comportamento della polizia francese «delle ignobili provocazioni», e anche Daniele Viotti, europarlamentare del PD, ed Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, hanno criticato la polizia francese su Twitter.

#Francia come Ungheria, Polonia e Slovacchia? A #Bardonecchia inaccettabile quanto accaduto ieri da parte della polizia francese. Il Governo si dichiara, a parole, solidale nei confronti dell'Italia, ma, di fatto, "costruisce muri". C'è bisogno di più #Europa — Daniele Viotti (@danieleviotti) March 31, 2018