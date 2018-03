Cosa c’è stasera in tv

Stasera ci saranno i soliti programmi del venerdì sera – Nemo, Propaganda Live – con qualche eccezione. Canale 5 trasmetterà in prima visione in chiaro Inside Out, un bel film della Pixar che due anni fa vinse l’Oscar come miglior film d’animazione. Su Rai Movie trovate The Grey, uno dei rari film passabili che Liam Neeson ha fatto negli ultimi anni. Se non siete in vena di cose lunghe, potete scegliere fra la nuova stagione di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese oppure Da qui a un anno, un nuovo programma sulle trasformazioni e i cambiamenti radicali condotto da Serena Rossi.

Rai Uno

21.00 – Rito della Via Crucis in Vaticano: il secondo giorno del Triduo Pasquale prevede il rito della cosiddetta Via Crucis, che ripercorre la passione di Gesù Cristo descritta dai Vangeli. Rai Uno trasmetterà in diretta il rito che si terrà al Colosseo, presieduto da Papa Francesco.

In diretta e in mondovisione dal Colosseo il rito della Via Crucis, QUESTA SERA #30marzo, ore 21.00 su #Rai1 pic.twitter.com/TgIXy0wQ2b — Rai1 (@RaiUno) March 30, 2018

Rai Due

21:20 – Nemo – Nessuno escluso: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Valentina Petrini e Enrico Lucci.

Stasera alle 2115 su @RaiDue sarò a @NemoRai2 a parlare dello scandalo dei dati rubati su FB! La signora Rosy Icona direttamente dal I@coniglioradio2 @RaiRadio2 live on stage ! Non perdeteloo!!!! — Paola Minaccioni (@minaccioni) March 30, 2018

Rai Tre

21.15 – Cyrano – L’amore fa miracoli: seconda puntata del nuovo programma condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini. La prima puntata è andata piuttosto male in termini di ascolti.

Rete 4

21:15 – Il re dei re: è un film americano del 1961 che racconta le vicende del Vangelo, già passato decine di volte in tv.

Alle 21.15 su #Rete4 vi aspetta "Il re dei re", un film ispirato ai vangeli del 1961! pic.twitter.com/LzgIGlXcpW — Rete 4 (@rete4) March 30, 2018

Canale 5

21.11 – Inside Out: è un bel film della Pixar che nel 2016 ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione. Racconta la storia di Riley, una ragazzina di 11 anni che deve trasferirsi dal Minnesota a San Francisco. L’originalità di Inside Out sta soprattutto nella tecnica narrativa usata per gran parte del film. Quello che capita a Riley viene mostrato tramite cinque emozioni “personificate” che agiscono nella sua mente: Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia e Paura. Se vi siete decisi a vederlo, leggete qui per arrivare davvero preparati (senza spoiler).

Italia 1

21.25 – Tu la conosci Claudia?: è forse l’ultimo dei film “classici” del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Racconta la storia di un triangolo amoroso fra Claudia – interpretata da Paola Cortellesi – suo marito Giovanni, con cui le cose non vanno bene, e Giacomo, un uomo separato e malato di depressione.

La7

21.10 – Propaganda Live: una nuova puntata del programma di satira politica e attualità condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro).

Questa sera a #propagandalive una super #propagandaorkestra con Stanley Jordan e Javier Girotto. Dalle 21.10 su @La7tv. pic.twitter.com/wLc6whKKoB — Propaganda Live (@welikeduel) March 30, 2018

TV8

21.15: Quattro ristoranti: inizia stasera la nuova serie del talent condotto dallo chef Alessandro Borghese, che ogni puntata fa sfidare fra loro quattro ristoranti italiani e i loro proprietari.

✔️ 4 ristoranti in gara 🍽

✔️ 4 categorie da votare

✔️ 1 grande novità: il bonus che @BorgheseAle assegnerà a un elemento caratterizzante della città 😍

Riuscirà a ribaltare il risultato? 🤔#Ale4Ristoranti pic.twitter.com/28lYHjHRIo — TV8 (@TV8it) March 29, 2018

Nove

21.10 – Da qui a un anno: è un nuovo programma, condotto da Serena Rossi, che racconta le storie di persone che hanno affrontato grossi cambiamenti nella propria vita nel corso di un anno. Le riprese sono state effettuate proprio a un anno di distanza: appena prima l’inizio dell’esperienza, e un anno dopo. I cambiamenti di cui tratterà il programma saranno soprattutto maternità, adozioni, dimagrimenti e importanti promozioni sul lavoro.

L’attesa è finita: questa sera alle 21.10 finalmente arriva #DaQuiAUnAnno! 💞 pic.twitter.com/1zv5O01CcP — Real Time (@realtimetvit) March 30, 2018

Rai Movie

21.10 – The Grey: è un film di sopravvivenza uscito nel 2011 con protagonista Liam Neeson, che recita la parte di una guardia di sicurezza che difende un impianto di estrazione di petrolio in Alaska dai branchi di lupi locali. Dopo un incidente aereo, però, Neeson e altri passeggeri restano intrappolati in un bosco, circondati dai lupi. All’epoca il film ottenne discrete recensioni.

Iris

21.00 – Danni collaterali: film del 2002 in cui Arnold Schwarzenegger interpreta un vigile del fuoco a cui muoiono la moglie e la figlia, uccisi in un attentato terroristico. Schwarzenegger decide allora di farsi giustizia da solo, con conseguenze rilevanti per la sicurezza nazionale.

Sky

Sky Cinema HD, 21.15: La verità, vi spiego, sull’amore

Sky Cinema Family, 21.00: Goool!

Sky Cinema Passion, 21.00: A spasso con Daisy