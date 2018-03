Belle illustrazioni di libri per ragazzi

Anche quest’anno uno degli eventi principali della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, (la Bologna Children’s Book Fair) che si è svolta dal 26 al 29 marzo, è stata la Mostra degli Illustratori, che raccoglie i lavori di 75 disegnatori di libri per bambini e ragazzi, selezionati tra tremila proposte da 25 paesi diversi. I vincitori sono stati scelti da una giuria composta esperti di tutto il mondo: Anastasia Arkhipova (Russia), Peggy Espinosa (Messico), William Grill (Regno Unito), Allyn Johnston (Stati Uniti), Bernd Mölck-Tassel (Germania).

Le loro illustrazioni sono state raccolte in un catalogo edito da Corraini, con la copertina disegnata dall’artista olandese Ludwing Volbeda, che per De vogels ha vinto il Grand Prix 2017 della Biennale di Bratislava, il più importante premio internazionale che riguarda i libri per l’infanzia assieme all’Hans Christian Andersen Award.