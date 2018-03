Quasi tre milioni di studenti indiani dovranno rifare gli esami finali, di cui erano state diffuse le soluzioni in anticipo

2,8 milioni di studenti indiani dovranno rifare gli esami finali di economia e matematica perché le soluzioni ai test erano state fatte circolare tramite l’app di messaggistica WhatsApp prima della sessione di esame. Gli esami in questione sono quelli che gli studenti indiani sostengono alla fine del decimo anno di scuola – quello che in Italia sarebbe il secondo anno di scuola superiore – e servono per accedere alle università pubbliche del paese. La notizia dell’annullamento ha provocato moltissime critiche al governo, da parte di genitori e studenti che dovranno rifare l’esame.

Il ministro dell’Istruzione Prakash Javadekar ha detto che è in corso un’indagine per capire chi abbia ottenuto e diffuso i risultati dei test e ha annunciato che i sistemi informatici del ministero verranno resi più sicuri. La polizia, per ora, ha interrogato 25 persone tra studenti e insegnanti, senza arrivare a nessun arresto.