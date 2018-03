I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile, per la prima volta dal 2007

I presidenti delle due Coree, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, si sono accordati per incontrarsi il prossimo 27 aprile in un luogo ancora da stabilirsi. La notizia è molto importante perché l’ultimo incontro tra i leader dei due stati risale a più di 10 anni fa, nel 2007. L’annuncio è stata fatto qualche giorno dopo la storica visita di questa settimana di Kim Jong-un a Pechino, dove il dittatore nordcoreano ha incontrato per la prima volta il presidente cinese Xi Jinping, suo alleato.

Le relazioni tra le due Coree sono leggermente migliorate dall’inizio del 2018, grazie anche alle Olimpiadi invernali che si sono tenute in Corea del Sud lo scorso febbraio. Nelle ultime settimane si sono già verificati incontri di alto livello tra politici e rappresentanti dei due governi e soprattutto Kim Jong-un ha accettato di incontrare il presidente statunitense Donald Trump.