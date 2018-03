A Latina e Caserta sono state arrestate quattro persone sospettate di terrorismo

Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis Amri, l’uomo che nel dicembre 2016 uccise 12 persone investendole con un camion a Berlino, e sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione dei documenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata anche a Abdel Salem Napulsi, palestinese arrestato lo scorso ottobre e che si trova ancora in carcere per sospetta attività con finalità di terrorismo. Secondo Repubblica sono state anche perquisite 10 case tra Roma e Latina e l’operazione di polizia è ancora in corso.