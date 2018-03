Selvaggia Lucarelli non è più la direttrice di Rolling Stone Italia

Selvaggia Lucarelli ha annunciato oggi di non essere più la direttrice del sito di Rolling Stone Italia. Lucarelli ha scritto su Twitter di aver dato le dimissioni dieci giorni fa per ragioni che «hanno a che fare col mio modo di intendere il giornalismo, la libertà di opinione, il rispetto per chi lavora, quello tra colleghi ma anche col desiderio di fare finalmente qualcosa di mio». Lucarelli dirigeva il sito di Rolling Stone da gennaio, mentre il cartaceo è affidato a Giovanni Robertini.

Ho dato le dimissioni da Rolling Stone 10 giorni fa.Le ragioni sono molteplici e hanno a che fare col mio modo di intendere il giornalismo, la libertà di opinione, il rispetto per chi lavora, quello tra colleghi ma anche col desiderio di fare finalmente qualcosa di mio.E' ora! ;) — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 28, 2018