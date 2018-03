L’amichevole Inghilterra-Italia è finita 1-1

La partita di calcio amichevole tra Inghilterra e Italia che si è giocata stasera allo stadio Wembley di Londra si è conclusa con un pareggio: 1-1. Hanno segnato Jamie Vardy per l’Inghilterra al 27esimo minuto e Lorenzo Insigne per l’Italia all’87esimo, su rigore concesso dalla Video Assistenza Arbitrale (VAR). Era l’ultima amichevole internazionale in programma a marzo per entrambe le squadre e per l’Italia è stata anche l’ultima con un commissario tecnico provvisorio, Luigi Di Biagio.